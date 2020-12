Palestre e parrucchieri ancora chiusi e senza certezze, il Governo: “Decideremo a metà gennaio” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Palestre, parrucchieri ma anche altre attività come teatri, cinema e piscine non hanno ancora una data certa per la riapertura. Si parla di metà gennaio. Una brutta notizia per i titolari e i lavoratori che operano in strutture come parrucchieri e Palestre, la cui riapertura – stando a quanto lascia trapelare il Governo Conte in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 dicembre 2020)ma anche altre attività come teatri, cinema e piscine non hannouna data certa per la riapertura. Si parla di. Una brutta notizia per i titolari e i lavoratori che operano in strutture come, la cui riapertura – stando a quanto lascia trapelare ilConte in L'articolo proviene da Leggilo.org.

La decisione del Governo verrà presa a ridosso della scadenza del Dpcm e dipenderà dall'andamento dei contagi Potrebbe slittare oltre metà gennaio la riapertura di palestre e piscine. Le attuali chius ...

... piscine e sport Restano sospese le attività di palestre, piscine,... piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali , a ... Parrucchieri e centri estetici Per quanto riguarda i serviz ...

