Palestre | cinema e ristoranti verso la chiusura anche dopo il 15 gennaio La rabbia degli esercenti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) A tre giorni alla fine del’anno e alla scadenza dell’ultimo Dpcm resta la spada di Damocle su milioni di imprese italiane. Quando riaprirannoe centri estetici e in generale quelle attività chiuse ormai da tempo? Il Dpcm in vigore scade il 15e soltanto a ridosso di quella data si decideranno le nuove aperture. Al momento, però, il governo non lascia trapelare grandi speranze. Inizialmente si pensava che le riaperture potessero avvenire già a metà, ma tutto è in divenire, con il Comitato tecnico scientifico che dovrebbe dare la propria opinione nei prossimi giorniin base ai dati sui contagi. Riaprire? Non se ne parla I tempi non si annunciano brevi per, ...