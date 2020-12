Palermo, non basta vincere al ‘Barbera’: per la corsa play-off i rosa giocheranno 11 gare su 20 in trasferta (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Non basta vincere al «Barbera», bisogna graffiare in trasferta".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. La stagione non era partita nel migliore dei modi. Poi, nell'ultimo mese, i rosanero hanno trovato quell'equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, e adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione. L'obiettivo però è sempre lo stesso: agganciare i play off da una buona posizione in classifica. Per pensare di poter evitare tutta la trafila degli spareggi preliminari, la soglia minima è quella dei 60 punti.Punti, che i rosanero dovranno provare a conquistare lontano ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Nonal «Barbera», bisogna graffiare in".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa. La stagione non era partita nel migliore dei modi. Poi, nell'ultimo mese, inero hanno trovato quell'equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, e adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione. L'obiettivo però è sempre lo stesso: agganciare ioff da una buona posizione in classifica. Per pensare di poter evitare tutta la trafila degli spareggi preliminari, la soglia minima è quella dei 60 punti.Punti, che inero dovranno provare a conquistare lontano ...

SeaWatchItaly : 'Questa adesso è la mia casa: una casa mobile che non può essere trascurata perché svolge un ruolo importantissimo'… - OfficialTot1 : RT @Riflettente: Non ho neve da mostrarvi.. Ma a Palermo il vento ulula - Riflettente : Non ho neve da mostrarvi.. Ma a Palermo il vento ulula - WiAnselmo : #Palermo, non basta vincere al 'Barbera': per la corsa play-off i rosa giocheranno 11 gare su 20 in trasferta… - Mediagol : #Palermo, non basta vincere al 'Barbera': per la corsa play-off i rosa giocheranno 11 gare su 20 in trasferta… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo non Covid, il primo vaccinato a Palermo è il primario del pronto soccorso Geraci La Repubblica Piovono 165 milioni per il lavoro giovanile in Sicilia, parte Garanzia Giovani 2

Il 2021 porta con sela nuova misura bloccata da un anno e per la prima volta sarà possibile attivare tirocini da remoto, in msart working ...

NEL 2021 AL VIA “GARANZIA GIOVANI 2”. LA REGIONE E’ PRIMA AD ATTIVARE PROCEDURE DA REMOTO

MOLTE NOVITA’ E 165 MLN EURO COINVOLTI DISOCCUPATI FINO A 35 ANNI D’ETA’ E DISABILI TIROCINI. LA REGIONE E' LA PRIMA ...

Il 2021 porta con sela nuova misura bloccata da un anno e per la prima volta sarà possibile attivare tirocini da remoto, in msart working ...MOLTE NOVITA’ E 165 MLN EURO COINVOLTI DISOCCUPATI FINO A 35 ANNI D’ETA’ E DISABILI TIROCINI. LA REGIONE E' LA PRIMA ...