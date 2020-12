Padre e figlio accoltellati per rapina nel Casertano, indagano i carabinieri (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Padre e figlio minore accoltellati per rapina a Portico di Caserta. E’ accaduto ieri sera dopo le 23. Secondo quanto raccontato ai carabinieri dai due congiunti, l’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno della loro abitazione; Padre 47enne e figlio di 14 anni, appena usciti, sarebbero stati avvicinati da un uomo con il volto coperto, che ha chiesto loro dei soldi, ricevendo però un netto rifiuto. L’aggressore ha quindi estratto un coltello colpendo il Padre all’addome, e il figlio minore al braccio destro. Entrambi si sono recati all’ospedale di Caserta con ferite comunque non gravi; il genitore è rimasto ricoverato per un tac, il minore è stato medicato e dimesso poco dopo. I ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –minorepera Portico di Caserta. E’ accaduto ieri sera dopo le 23. Secondo quanto raccontato aidai due congiunti, l’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno della loro abitazione;47enne edi 14 anni, appena usciti, sarebbero stati avvicinati da un uomo con il volto coperto, che ha chiesto loro dei soldi, ricevendo però un netto rifiuto. L’aggressore ha quindi estratto un coltello colpendo ilall’addome, e ilminore al braccio destro. Entrambi si sono recati all’ospedale di Caserta con ferite comunque non gravi; il genitore è rimasto ricoverato per un tac, il minore è stato medicato e dimesso poco dopo. I ...

OfficialASRoma : ???? 94 anni fa nasceva il grande Alcides Ghiggia ?? Per celebrarne il ricordo, abbiamo parlato con il figlio Arcadio… - lewixbreathin : @FraaaGG ESATTO se avessero ascoltato tutto quello che ha detto avrebbero capito che, al contrario, é un padre mera… - lewixbreathin : RT @FraaaGG: Fantastico il modo in cui avete travisato le parole di CR7 sul figlio (evitando di riportare una parte fondamentale in cui dic… - ParrocchiaF : RT @CLiberazione: #PapaFrancesco «Il Padre non ci ha dato qualcosa, ma il suo stesso Figlio unigenito, che è tutta la sua gioia». L'omelia… - CLiberazione : #PapaFrancesco «Il Padre non ci ha dato qualcosa, ma il suo stesso Figlio unigenito, che è tutta la sua gioia». L'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Padre figlio Cassazione: decade dalla responsabilità genitoriale la madre che ostacola il rapporto padre-figlio NewSicilia Mamma e figlia in coma dopo il parto, il padre chiede aiuto per le cure

Il disperato appello: da oltre 5 mesi entrambe sono ricoverate in una struttura. Ma ora occorre un centro specializzato e il costo è molto alto ...

Tragedia la Vigilia di Natale: è morta Francesca, la figlia del noto giornalista a soli 9 mesi

La piccola Francesca è morta a 9 mesi, la sera della Vigilia di Natale, dopo tre mesi di lotta contro un aggressivo cancro al cervello ...

Il disperato appello: da oltre 5 mesi entrambe sono ricoverate in una struttura. Ma ora occorre un centro specializzato e il costo è molto alto ...La piccola Francesca è morta a 9 mesi, la sera della Vigilia di Natale, dopo tre mesi di lotta contro un aggressivo cancro al cervello ...