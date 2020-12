Pablo America nuovo artista di Maciste Dischi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pablo America, ecco chi è il nuovo artista di Maciste Dischi. Il cantante debutta con il singolo “Noi non siamo il punk” Nelle nuove fila dell’indie arriva un nuovo cantautore: Pablo America, ultimo ‘acquisto’ di Maciste Dischi che debutta su tutte le piattaforme con “Noi non siamo il punk”. Il brano presenta la prima delle due anime che si nascondono… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020), ecco chi è ildi. Il cantante debutta con il singolo “Noi non siamo il punk” Nelle nuove fila dell’indie arriva uncantautore:, ultimo ‘acquisto’ diche debutta su tutte le piattaforme con “Noi non siamo il punk”. Il brano presenta la prima delle due anime che si nascondono… L'articolo Corriere Nazionale.

indieeye : Pablo America – Il video di “Noi Non siamo il Punk” + Grabowski diretti da Bendo Films --> - VinnyVinile : PABLO AMERICA: Fuori il videoclip di “NOI NON SIAMO IL PUNK” e “GRABOWSKI”, brani che rivelano la doppia anima musi… - Dj_JoeFlanger : PABLO AMERICA: Fuori il videoclip di “NOI NON SIAMO IL PUNK” e “GRABOWSKI”, brani che rivelano la doppia anima musi… - DannyPhaser : PABLO AMERICA: Fuori il videoclip di “NOI NON SIAMO IL PUNK” e “GRABOWSKI”, brani che rivelano la doppia anima musi… - exhimusic : PABLO AMERICA: Fuori il videoclip di “NOI NON SIAMO IL PUNK” e “GRABOWSKI”, brani che rivelano la doppia anima musi… -