Ozil Juventus | la rivelazione | “Possibilità concreta che arrivi a Torino”

Ozil Juventus – Si valuta fortemente l'ipotesi Ozil per gennaio. Si parla di un suo possibile approdo a gennaio. La Juventus deve valutare bene il colpo, come detto non può sbagliare. In questo contesto è difficile pensare che possa rientrare Ramsey nella trattativa, se non altro perché Pirlo lo stima. Allora servirà pagare qualcosa ai Gunners sperando in uno sconto sull'ingaggio del turco. Ozil è molto amico di Demiral e il difensore giocherebbe un ruolo fondamentale nell'eventuale trattativa. Sulla trattativa ne ha parlato l'esperto di mercato Luigi Guelpa. Ozil Juventus, la rivelazione di Guelpa "La Possibilità di vedere Ozil a Torino può essere abbastanza concreta. La Juve sta ...

