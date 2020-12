Ozil alla Juventus in prestito? Il punto sul calciomercato inglese (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Arsenal ha offerto Mesut Ozil in prestito alla Juventus per sei mesi: i Gunners sarebbero disposti a contribuire all’ingaggio del tedesco. Il punto sul calciomercato inglese. Mesut Ozil alla Juventus a gennaio? Non fantamercato, bensì una trattativa che secondo diversi media sarebbe già ben avviata. Al punto che si starebbero definendo i dettagli: tra le L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Arsenal ha offerto Mesutinper sei mesi: i Gunners sarebbero disposti a contribuire all’ingaggio del tedesco. Ilsul. Mesuta gennaio? Non fantamercato, bensì una trattativa che secondo diversi media sarebbe già ben avviata. Alche si starebbero definendo i dettagli: tra le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

masspighin : #Ozil alla #Juventus in prestito? Il punto sul #calciomercato inglese - GennaroIanelli : Leggo di #Ozil alla #Juventus e viene da chiedermi: per forza bisogna continuare con I giocatori spremuti all'osso,… - infoitsport : Dalla Turchia: Ozil alla Juve? Ecco cosa è successo - infoitsport : Non la prima volta, forse la più concreta: Ozil accostato alla Juve, stavolta è lui a proporsi - infoitsport : Ozil alla Juventus, calciomercato: parti sempre più vicine, c’è l’affondo -