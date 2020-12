Oroscopo 2021 | la furia della Luna marziana | mondo ribaltato ancora | la più devastante delle profezie

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Non deve essere facile, oggi, essere astrologi. Non invidiamo gli espertoni dello zodiaco che devono profetizzare quello che accadrà neldopo aver fatto cilecca nel 2020. L'arrivopandemia che ha paralizzato ilda marzo di quest' anno non è stata prevista da chi di mestiere dovrebbe vedere il futuro. Costoro dunque sono stati oggetto di sfottò urbi et orbi: ma come, voi che anticipate amori, viaggi, promozioni al lavoro, soldi, per non parlare di Saturni contro e opposizione di Giove, qualsiasi cosa queste espressioni significhino, come avete fatto a non prevedere il coronavirus? PAOLO FOX Critiche inevitabili ma spesso futili: se il Covid è stato sottovalutato da mezzo, in primis politici e comunità scientifica, lo dovevano prevedere Paolo Fox e compagnia cantante? Sta di fatto che la fede ...