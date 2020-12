Oppo X Tom Ford sarà il primo smartphone arrotolabile (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Foto: Letsgodigital)Ci sono grandi possibilità che a debuttare sui mercati internazionali, con una struttura in grado di compattare il proprio ingombro dell’80%. Il brand cinese è tra i più attivi nell’esplorazione di soluzioni alternative di design e dovrebbe rompere gli indugi lanciando un nuovo trend destinato ad accompagnare quello dei modelli pieghevoli. Frutto di una collaborazione con il celebre stilista americano, che dovrebbe portare una confezione d’acquisto particolare, accessori e contenuti dedicati precaricati, Oppo X Tom Ford monterà un display che può arrotolarsi come un papiro sull’asse verticale. Da aperto raggiungerà una diagonale abbondante e in linea con la media dei top di gamma sempre più vicina ai 7 pollici, mentre da chiuso diventa quadrato e estremamente compatto, ancor di più che gli smartphone pieghevoli a ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Foto: Letsgodigital)Ci sono grandi possibilità che a debuttare sui mercati internazionali, con una struttura in grado di compattare il proprio ingombro dell’80%. Il brand cinese è tra i più attivi nell’esplorazione di soluzioni alternative di design e dovrebbe rompere gli indugi lanciando un nuovo trend destinato ad accompagnare quello dei modelli pieghevoli. Frutto di una collaborazione con il celebre stilista americano, che dovrebbe portare una confezione d’acquisto particolare, accessori e contenuti dedicati precaricati,X Tommonterà un display che può arrotolarsi come un papiro sull’asse verticale. Da aperto raggiungerà una diagonale abbondante e in linea con la media dei top di gamma sempre più vicina ai 7 pollici, mentre da chiuso diventa quadrato e estremamente compatto, ancor di più che glipieghevoli a ...

