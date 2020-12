OPPO Reno5 Pro Plus, ufficiale il nuovo smartphone che punta tutto so fotocamera e potenza di calcolo (Di lunedì 28 dicembre 2020) OPPO Reno5 Pro Plus è ufficiale e l’azienda cinese ha approfittato del periodo natalizio per presentare il suo nuovo smartphone dalla scheda tecnica molto interessante. Il dispositivo, infatti, porta in dote lo Snapdragon 865 e una fotocamera che promette ottimi scatti. OPPO Reno5 Pro+ punta in alto con configurazioni che arrivano fino a 256 GB di memoria interna (UFS 3.1) con 12 GB di RAM. Inoltre è presente una batteria da 4500 mAh che, come da tradizione, supporta la tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65 W per una ricarica ultra rapida. Il display è da 6,5 pollici in risoluzione Full HD+ e alle sue estremità diventa curvo per abbracciare il mid frame realizzato in metallo. Si è optato per un refresh rate a 90 Hz e una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)Proe l’azienda cinese ha approfittato del periodo natalizio per presentare il suodalla scheda tecnica molto interessante. Il dispositivo, infatti, porta in dote lo Snapdragon 865 e unache promette ottimi scatti.Pro+in alto con configurazioni che arrivano fino a 256 GB di memoria interna (UFS 3.1) con 12 GB di RAM. Inoltre è presente una batteria da 4500 mAh che, come da tradizione, supporta la tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65 W per una ricarica ultra rapida. Il display è da 6,5 pollici in risoluzione Full HD+ e alle sue estremità diventa curvo per abbracciare il mid frame realizzato in metallo. Si è optato per un refresh rate a 90 Hz e una ...

OPPO Reno5 Lite 5G: arriva la certificazione 3C

Ancora un altro telefono OPPO Reno 5 in lavorazione, certificato con ricarica da 30 W: ecco i dettagli del presunto OPPO Reno5 Lite 5G.

OPPO Reno 5 Lite 5G è in arrivo, con ricarica da 30W? | Leak

OPPO Reno 5 Lite 5G potrebbe essere un nuovo modello della serie, dotato di ricarica rapida da 30W, in arrivo tra poco sul mercato.

