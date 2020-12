One Piece: il capitolo 1000 è già online, dove trovarlo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Weekly Shonen Jump è in pausa natalizia, ma sono trapelate le scan dell’attesissimo capitolo 1000 di One Piece, “Rufy Cappello di Paglia”. Attesa ripagata da splendide sequenze di combattimento L’evento che tutti i fan di One Piece aspettano da decenni è finalmente arrivato. Con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale su Weekly Shonen Jump, il capitolo 1000 del manga di Eiichiro Oda è disponibile. Autore e rivista avevano già creato l’attesa da diverso tempo, tra le altre cose proponendo il più grande poster di Jump mai creato, unendo le copertine degli ultimi due numeri. Il poster così creato contiene disegni di tutti gli autori attualmente pubblicati su Jump, con i loro personaggi accanto a quelli di One Piece. Essendo questo il manga di punta di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Weekly Shonen Jump è in pausa natalizia, ma sono trapelate le scan dell’attesissimodi One, “Rufy Cappello di Paglia”. Attesa ripagata da splendide sequenze di combattimento L’evento che tutti i fan di Oneaspettano da decenni è finalmente arrivato. Con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale su Weekly Shonen Jump, ildel manga di Eiichiro Oda è disponibile. Autore e rivista avevano già creato l’attesa da diverso tempo, tra le altre cose proponendo il più grande poster di Jump mai creato, unendo le copertine degli ultimi due numeri. Il poster così creato contiene disegni di tutti gli autori attualmente pubblicati su Jump, con i loro personaggi accanto a quelli di One. Essendo questo il manga di punta di ...

