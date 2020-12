Olimpiadi Tokyo 2021, vaccino per gli italiani in primavera? Non sarà obbligatorio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha partecipato alla campagna in favore della vaccinazione contro il Coronavirus promossa da “Il Fatto Quotidiano” ed ha colto l’occasione per invitare gli atleti dell’Italia a sostenere la campagna di sensibilizzazione sul tema. Ha affermato invece alla “Rosea” il numero uno dello sport italiano: “Una raccomandazione, un invito, un desiderio a tutti gli sportivi: dobbiamo dare l’esempio. Un invito a tutto gli sportivi, con la forza del vostro messaggio verso il resto della popolazione“. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport“, il momento della vaccinazione degli atleti impegnati alle Olimpiadi potrebbe arrivare ad aprile o maggio, cioè dopo le categorie protette ed a tre mesi circa dai Giochi: viene infatti preso in considerazione il precedente di Vancouver 2010, con la vaccinazione degli atleti italiani a tre ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha partecipato alla campagna in favore della vaccinazione contro il Coronavirus promossa da “Il Fatto Quotidiano” ed ha colto l’occasione per invitare gli atleti dell’Italia a sostenere la campagna di sensibilizzazione sul tema. Ha affermato invece alla “Rosea” il numero uno dello sport italiano: “Una raccomandazione, un invito, un desiderio a tutti gli sportivi: dobbiamo dare l’esempio. Un invito a tutto gli sportivi, con la forza del vostro messaggio verso il resto della popolazione“. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport“, il momento della vaccinazione degli atleti impegnati allepotrebbe arrivare ad aprile o maggio, cioè dopo le categorie protette ed a tre mesi circa dai Giochi: viene infatti preso in considerazione il precedente di Vancouver 2010, con la vaccinazione degli atletia tre ...

