Oggi in FVG 272 nuovi contagi su 2571 tamponi (pari al 10,5%) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 272 nuovi contagi su 2571 tamponi (pari al 10,5%), di cui 683 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 18, a cui si aggiungono altri 9 verificatisi nei giorni precedenti. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 mentre quelli in altri reparti ammontano a 645 unità. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 49.140. I decessi complessivamente ammontano a 1.591, con la seguente suddivisione territoriale: 440 a Trieste, 719 a Udine, 332 a Pordenone e 100 a Gorizia. I totalmente guariti sono 33.447, i clinicamente guariti 704, mentre le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota ...

