"Oggi è un altro giorno", Marisa Laurito parla dell'ipnosi regressiva: «Ho capito alcuni dei nodi della mia vita»

Marisa Laurito ha deciso di raccontarsi in un lunga intervista ai microfoni di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra una chiacchierata e l'altra con la padrona di casa, l'attrice ha dato spazio ai suoi ricordi ripercorrendo la sua carriera, ma anche la sua vita privata. Uno dei momenti più emozionanti dell'intervista è stato quando Marisa ha ricordato il suo grande amico Luciano De Crescenzo. Poi la Laurito ha ammesso anche di essersi sottoposta all'ipnosi regressiva e di essersi così concessa una passeggiata nelle sue vite precedenti. Dunque una lunga chiacchierata che ha emozionato il pubblico di Rai 1 e che ha fatto conoscere un lato nuovo della nota artista

