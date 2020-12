Nuovo trailer di WandaVision, in arrivo su Disney+ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Importanti novità per tutti i fan dell’MCU. Nelle ore scorse è stato diffuso un Nuovo trailer di WandaVision, l’attesissima serie televisiva Marvel in arrivo, tra pochi giorni, sulla piattaforma streaming di Disney+. Infatti, tutti i fan dell’Universo Cinematografico Marvel potranno vedere le puntate della nuova serie TV a partire dal 15 gennaio del 2021. Nuovo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Data di uscita di WandaVision: serie TV Marvel in arrivo su Disney+ Debutto di WandaVision su Disney+ rimandato al 2021 Nuovo trailer di Mulan, film in arrivo su ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Importanti novità per tutti i fan dell’MCU. Nelle ore scorse è stato diffuso undi, l’attesissima serie televisiva Marvel in, tra pochi giorni, sulla piattaforma streaming di. Infatti, tutti i fan dell’Universo Cinematografico Marvel potranno vedere le puntate della nuova serie TV a partire dal 15 gennaio del 2021.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Data di uscita di: serie TV Marvel insuDebutto disurimandato al 2021di Mulan, film insu ...

