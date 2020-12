Nuovo prolungamento per il Grande Fratello Vip 5: ecco quando ci sarà la finale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5 annuncerà presto un Nuovo allungamento del reality? Come la prenderanno i vecchi concorrenti che sono all’interno della casa dallo scorso settembre? A lanciare la bomba su un Nuovo allungamento è stato TVblog.it. Il Grande Fratello non finisce l’8 febbraio? Alfonso Signorini al GF Vip 5 aveva già dovuto annunciare un prolungamento del programma. Inizialmente, infatti, il reality sarebbe dovuto finire il 4 dicembre ma, visto il successo di questa edizione, la produzione aveva deciso di allungare fino al giorno 8 febbraio, scatenando anche alcuni malumori nella casa. Un allungamento che aveva portato all’abbandono di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, i quali avevano preferito ritirarsi che andare avanti. In seguito si ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alfonso Signorini alVip 5 annuncerà presto unallungamento del reality? Come la prenderanno i vecchi concorrenti che sono all’interno della casa dallo scorso settembre? A lanciare la bomba su unallungamento è stato TVblog.it. Ilnon finisce l’8 febbraio? Alfonso Signorini al GF Vip 5 aveva già dovuto annunciare undel programma. Inizialmente, infatti, il reality sarebbe dovuto finire il 4 dicembre ma, visto il successo di questa edizione, la produzione aveva deciso di allungare fino al giorno 8 febbraio, scatenando anche alcuni malumori nella casa. Un allungamento che aveva portato all’abbandono di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, i quali avevano preferito ritirarsi che andare avanti. In seguito si ...

