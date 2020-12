Nuovo Dpcm: palestre, piscine e cinema potrebbero non riaprire a gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inizia il lento avvicinamento verso la scadenza dell’ultimo Dpcm del 3 dicembre, che stabilisce le regole contro l’emergenza Coronavirus in Italia. Il termine naturale è fissato al 15 gennaio, ed entro quella data andrà deciso cosa dovrà rimanere chiuso e cosa potrà invece riaprire. Non sembrano però esserci buone prospettive per i tanti esercizi ormai chiusi da oltre 2 mesi. Dpcm, a rischio le riaperture a gennaio Con le ultime restrizioni, gli italiani sono ora in una piccola “bolla di misure severe” che durerà sicuramente fino al 6 gennaio. Zone arancio e rosse fino all’Epifania, poi si dovrebbe tornare alla normale distinzione in base ai dati giornalieri e settimanali del Covid-19 sul territorio. Dopo quel giorno, però, occhi puntati al 15 gennaio: qui dovrà ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inizia il lento avvicinamento verso la scadenza dell’ultimodel 3 dicembre, che stabilisce le regole contro l’emergenza Coronavirus in Italia. Il termine naturale è fissato al 15, ed entro quella data andrà deciso cosa dovrà rimanere chiuso e cosa potrà invece. Non sembrano però esserci buone prospettive per i tanti esercizi ormai chiusi da oltre 2 mesi., a rischio le riaperture aCon le ultime restrizioni, gli italiani sono ora in una piccola “bolla di misure severe” che durerà sicuramente fino al 6. Zone arancio e rosse fino all’Epifania, poi si dovrebbe tornare alla normale distinzione in base ai dati giornalieri e settimanali del Covid-19 sul territorio. Dopo quel giorno, però, occhi puntati al 15: qui dovrà ...

Paoliciousss : Il Presidente del Consiglio che presenta il nuovo dpcm #GFVIP - Spacettf : Italy will lock down again in January: MeteoWeb: Nuovo Dpcm, le prime indiscrezioni su riaperture e nuove misure re… - QSpennata : ...ancora nessuna notizia del nuovo Dpcm del dopo epifania? Sicuramente aspetteranno a scriverlo da ubriachi su un… - SOLOCULTURA_IT : RT @Palazzo_Chigi: In diretta dalla Camera dei Deputati, l'Informativa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle ulteriori iniziative adottate… - SOLOCULTURA_IT : RT @Palazzo_Chigi: #Coronavirus, le tre aree di criticità del Paese e le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM ?? https://t… -