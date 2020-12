Nuovo centro tamponi a Cormons (Di martedì 29 dicembre 2020) “Una formula appropriata per dare una risposta di servizi alla salute in termini di prossimità grazie all’alleanza tra pubblico e privato, sempre secondo le regole che il pubblico detta”.Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi ha salutato l’apertura del centro tamponi di Cormons, che sarà attivo da domani nella nuova struttura sanitaria privata di via Matteotti 44.“Questa forma di collaborazione, stimolata dal Comune – ha spiegato Riccardi -, è stata cercata e trovata dall’Asugi mutuando la precedenza esperienza fatta a Trieste, con il coinvolgimento di un privato accreditato di lunga esperienza. Ogni giornata in cui riusciamo a portare i servizi legati alla pandemia e alla salute in generale più vicini alle persone – così il vicegovernatore – è una giornata utile”.I ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020) “Una formula appropriata per dare una risposta di servizi alla salute in termini di prossimità grazie all’alleanza tra pubblico e privato, sempre secondo le regole che il pubblico detta”.Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi ha salutato l’apertura deldi, che sarà attivo da domani nella nuova struttura sanitaria privata di via Matteotti 44.“Questa forma di collaborazione, stimolata dal Comune – ha spiegato Riccardi -, è stata cercata e trovata dall’Asugi mutuando la precedenza esperienza fatta a Trieste, con il coinvolgimento di un privato accreditato di lunga esperienza. Ogni giornata in cui riusciamo a portare i servizi legati alla pandemia e alla salute in generale più vicini alle persone – così il vicegovernatore – è una giornata utile”.I ...

“Una formula appropriata per dare una risposta di servizi alla salute in termini di prossimità grazie all’alleanza tra pubblico e ...

Coronavirus 28 dicembre, 181 nuovi casi e 29 decessi

In Toscana sono 118.965 i casi di positività al Coronavirus, 181 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e ragg ...

