Nuovo attacco di Renzi a Conte : “Il Recovery Plan è raffazzonato e senz’anima, senza accordo Italia Viva lascia il governo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Renzi contro Conte: “Piano del Recovery raffazzonato e senz’anima” “Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione”: così Matteo Renzi si scaglia ancora una volta contro il premier Conte sulla bozza del Recovery Plan, giudicata “raffazzonata”. Il leader di Italia Viva, infatti, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama in cui ha presentato il suo piano per il Recovery ha dichiarato che la bozza del premier è “senz’anima. Si vede che non c’è un’unica mano che scrive. È un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi”. Quella sul ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)contro: “Piano del” “Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione”: così Matteosi scaglia ancora una volta contro il premiersulla bozza del, giudicata “raffazzonata”. Il leader di, infatti, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama in cui ha presentato il suo piano per ilha dichiarato che la bozza del premier è “. Si vede che non c’è un’unica mano che scrive. È un collage talvoltadi pezzi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi”. Quella sul ...

