Nuovi malati sotto quota 10mila ma cresce il tasso di positività

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Manila Alfano Mai così pochi casi dal 19 ottobre (ma con meno tamponi), sale a 14,9% l'indice dei contagi sui test Da ieri è arrivato in Italia il vaccino, e i dati sui contagi continuano a essere allarmanti. Quello che preoccupa maggiormente i medici, non sono tanto i numeri quanto ildi, indice che non racconta niente di buono. Qualcosa sta andando male. Perchè da un lato ci sono i dati giorno dopo giorno, dall'altro le previsioni basate proprio su questodiche è tornato ad essere in aumento. Nella domenica del Vax day i casi sono10 mila, non succedeva dal 19 ottobre (erano 9.338). Siamo in una situazione di stabilizzazione. Il problema è il rapporto di casi su tamponi (ildi ...