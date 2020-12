Nuova avventura per Beppe Mascara: è il nuovo allenatore del Troina (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuova avventura per Beppe Mascara, l’ex calciatore del Catania è diventato il nuovo allenatore del Troina. La carriera da giocatore è stata comunque positiva, la maglia più importante indossata è stata quella del Napoli, poi avventure anche con Palermo, Genoa, Perugia, Novara e Pescara. Nei primi anni della carriera si è messo in mostra con Ragusa, Battipagliese, Avellino. Nelle ultime stagioni con Al-Nasr, Pescara, Siracusa e Scordia. La carriera da allenatore è partita dalle giovanili del Catania, poi Giarre, Sancataldese e Biancavilla. Beppe Mascara nuovo allenatore del Troina Beppe Mascara è il nuovo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 dicembre 2020)per, l’ex calciatore del Catania è diventato ildel. La carriera da giocatore è stata comunque positiva, la maglia più importante indossata è stata quella del Napoli, poi avventure anche con Palermo, Genoa, Perugia, Novara e Pescara. Nei primi anni della carriera si è messo in mostra con Ragusa, Battipagliese, Avellino. Nelle ultime stagioni con Al-Nasr, Pescara, Siracusa e Scordia. La carriera daè partita dalle giovanili del Catania, poi Giarre, Sancataldese e Biancavilla.delè il...

GassmanGassmann : Tra 16 giorni , inizierà per me ,una nuova avventura di lavoro. Una nuova serie per @RaiUno “Un professore”...che p… - DisneyPlusIT : Scopri una nuova rivoluzionaria era televisiva con #WandaVision ??, rivivi i momenti iconici del MCU con Marvel Lege… - zazoomblog : Nuova avventura per Beppe Mascara: è il nuovo allenatore del Troina - #Nuova #avventura #Beppe #Mascara: - MCalcioNews : Nuova avventura per Mascara: allenerà il Troina ? - CalcioWeb : @BeppeMascara è il nuovo allenatore del #Troina -