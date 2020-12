Nuoto, Quadarella: “Lockdown e Covid alle spalle, sono tornata ad allenarmi bene” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Stagione indubbiamente complicata anche per il Nuoto italiano, che ha visto peraltro diversi atleti contagiati dal Covid-19. Tra questi anche Simona Quadarella, campionessa del mondo in carica dei 1500 stile libero, nonché argento iridato negli 800 e tre volte oro agli Europei di Glasgow 2018. La nuotatrice romana, durante le pause forzate dall’acqua, si è divisa tra allenamenti a secco e studio per portarsi avanti anche nel percorso universitario di Scienze della Comunicazione. “Ho sofferto molto lo stop per il Lockdown dal momento che nel Nuoto, specie nelle mie specialità, la continuità nelle preparazione è importante” ha rivelato Quadarella in un intervento alla “Domenica Sportiva” su Rai Due, “a ottobre è arrivata poi la positività al Covid nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Stagione indubbiamente complicata anche per ilitaliano, che ha visto peraltro diversi atleti contagiati dal-19. Tra questi anche Simona, campionessa del mondo in carica dei 1500 stile libero, nonché argento iridato negli 800 e tre volte oro agli Europei di Glasgow 2018. La nuotatrice romana, durante le pause forzate dall’acqua, si è divisa tranamenti a secco e studio per portarsi avanti anche nel percorso universitario di Scienze della Comunicazione. “Ho sofferto molto lo stop per ildal momento che nel, specie nelle mie specialità, la continuità nelle preparazione è importante” ha rivelatoin un intervento alla “Domenica Sportiva” su Rai Due, “a ottobre è arrivata poi la positività alnel ...

