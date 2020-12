Nuoto | Margherita Panziera | “La positività al Covid-19 ha chiuso un anno difficile A Tokyo 2021 vado per migliorare il mio crono”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) 2’06?59: era stato questo ilstabilito nella finale degli Assoluti Invernali a Riccione (dicembre 2019) danei suoi 200 dorso. Un risultato assai significativo, visto il periodo e la vicinanza con la rassegna continentale in vasca corta a Glasgow, che aveva permesso all’atleta del CC Aniene di centrare il pass per le Olimpiadi di. In quel pomeriggio romagnolo il sorriso diirradiava tutta la piscina e la sua soddisfazione era pienamente giustificata. Ecco che il 2020 era tutto in chiave olimpica: un progressivo avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi. Sappiamo poi come è andata: il-19 si è preso la scena e di fatto in quest’annata che sta per terminare c’è ben poco da salvare per la veneta, cimentatasi in gara solo nel Trofeo ...