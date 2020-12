“Non vuole il vaccino? Se si ammala si attacca al tram”. Roberto Burioni contro Heather Parisi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Professore Roberto Burioni ha risposto alla ballerina e showgirl Heather Parisi sul vaccino anti-Covid: ecco cosa è successo. Le parole di Heather Parisi La ballerina e showgirl Heather Parisi, che in passato già commentato diverse vicende politiche nonché alcune posizioni di alcune tra le più importanti conduttrici Rai – vedasi la querelle con Lorella L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Professoreha risposto alla ballerina e showgirlsulanti-Covid: ecco cosa è successo. Le parole diLa ballerina e showgirl, che in passato già commentato diverse vicende politiche nonché alcune posizioni di alcune tra le più importanti conduttrici Rai – vedasi la querelle con Lorella L'articolo proviene da .

borghi_claudio : Ma tutti i fessi che oggi invadono i social (fra le risate dei media mainstream) dicendo 'Zaia vuole il passaporto… - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge.… - fattoquotidiano : CHI FA VISITA A VERDINI (IN CARCERE) Non si fa in tempo a parlare di crisi di governo che subito rispunta lui - sorellaacqua : Prego (dottor????)Burioni faccia ciò che deve,o,vuole..Ma non ammorbi continuamente con le sue parole le persone.????#BurioniBASTA - VanessaTomaz_ : RT @RosmelloBest: Io non posso credere che un programma così venga elogiato da tanti Gli autori non affrontato il tema con delicatezza e o… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vuole Brexit e Università, perché la Gran Bretagna non vuole più l’Erasmus+ Corriere della Sera In Spagna un registro per chi non si vuole vaccinare: "Sarà condiviso con altri Paesi Ue"

Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvator Illa ribadendo che la somministrazione non sarà obbligatoria ...

Dydreamer: Can Yaman non vuole cambiare

Can Yaman ormai è un vero e proprio divo; grazie al successo ottenuto con Daydreamer Can è diventato un attore conosciuto a livello ...

Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvator Illa ribadendo che la somministrazione non sarà obbligatoria ...Can Yaman ormai è un vero e proprio divo; grazie al successo ottenuto con Daydreamer Can è diventato un attore conosciuto a livello ...