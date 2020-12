Non ha voluto figli, Marisa Laurito spiega il motivo (Foto) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Marisa Laurito racconta della sua famiglia, degli amici, del perché non ha figli (Foto). Una lunga intervista a Oggi è un altro giorno mentre sfoglia l’album dei ricordi. “Papà era severissimo, un dittatore ma io gli devo molto perché oggi ai ragazzi manca qualcosa a cui ribellarsi perché è tutto permesso”. Ha dovuto lottare per fare l’attrice, ma anche oggi è così perché è una professione non facile. Raccontava che andava a scuola, mangiava, studiava e spesso andava a insegnare a persone che all’epoca avevano voglia di studiare: “Venivo spedita al partito comunista e queste persone pendevano dalle labbra di una sedicenne”. Marisa Laurito aggiunge una triste verità: “Non potevo pensare che un giorno avrei detto che il senso della cultura si è abbassato in modo straordinario. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 dicembre 2020)racconta della sua famiglia, degli amici, del perché non ha). Una lunga intervista a Oggi è un altro giorno mentre sfoglia l’album dei ricordi. “Papà era severissimo, un dittatore ma io gli devo molto perché oggi ai ragazzi manca qualcosa a cui ribellarsi perché è tutto permesso”. Ha dovuto lottare per fare l’attrice, ma anche oggi è così perché è una professione non facile. Raccontava che andava a scuola, mangiava, studiava e spesso andava a insegnare a persone che all’epoca avevano voglia di studiare: “Venivo spedita al partito comunista e queste persone pendevano dalle labbra di una sedicenne”.aggiunge una triste verità: “Non potevo pensare che un giorno avrei detto che il senso della cultura si è abbassato in modo straordinario. La ...

