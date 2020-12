Non c’è Natale durante il Coviddì, ed è tutto molto strano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fino all’anno scorso Natale era un tuffo nel paese reale. Zii legofascisti, cugini addentratisi nei complotti globali, nonni sordi che nel dubbio insultano le donne aggiungendo bestemmie arcane, zie zitelle che si domandano dove sono gli uomini di una volta, cugine statali che monologano di concorsi, trucchi, raccomandazioni, furberie. Al centro c’eravamo noi, che osservavamo sconfortati la rinascita del paganesimo. Quest’anno no. Siamo arrivati addirittura a rimpiangere quella riunione di personaggi in cerca d’autore. Segui Termometro Politico su Google News Ci è mancata la lasagna unta, i cappelletti duri come biglie, l’arrosto, il polpettone che ti s’attacca al palato, il panettone artigianale di pasticceria con più burro che canditi, l’arrivare alle cinque di pomeriggio a sbocconcellare mandarini e noci senza più raziocinio o dignità, concentrati al ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fino all’anno scorsoera un tuffo nel paese reale. Zii legofascisti, cugini addentratisi nei complotti globali, nonni sordi che nel dubbio insultano le donne aggiungendo bestemmie arcane, zie zitelle che si domandano dove sono gli uomini di una volta, cugine statali che monologano di concorsi, trucchi, raccomandazioni, furberie. Al centro c’eravamo noi, che osservavamo sconfortati la rinascita del paganesimo. Quest’anno no. Siamo arrivati addirittura a rimpiangere quella riunione di personaggi in cerca d’autore. Segui Termometro Politico su Google News Ci è mancata la lasagna unta, i cappelletti duri come biglie, l’arrosto, il polpettone che ti s’attacca al palato, il panettone artigianale di pasticceria con più burro che canditi, l’arrivare alle cinque di pomeriggio a sbocconcellare mandarini e noci senza più raziocinio o dignità, concentrati al ...

