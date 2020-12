Nicolò Zaniolo, la sua nuova fiamma è bellissima: la conoscete? (Di lunedì 28 dicembre 2020) La nuova fiamma del calciatore Nicolò Zaniolo è la bellissima modella e attrice rumena Madaline Diana Ghenea. E’ molto apprezzata e amata dal pubblico italiano. Il calciatore della Roma, Nicolò… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ladel calciatoreè lamodella e attrice rumena Madaline Diana Ghenea. E’ molto apprezzata e amata dal pubblico italiano. Il calciatore della Roma,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

OfficialASRoma : ?????? Due anni fa, Nicolò Zaniolo segnava il suo primo gol in giallorosso ???? #ASRoma - fanpage : Madalina Ghenea è la nuova fidanzata di Zaniolo? - AndRisolo17 : @JBP_OfficialTW @friedkingroup Non si bestemmia Zaniolo E comunque co Nicolo ti ci darebbero pure il resto - garibaldino84 : RT @SiDiceGiannini: Giornata di lavoro a #Trigoria per Nicolò #Zaniolo che ha ripreso le terapie per tornare in campo e a disposizione di #… - siamo_la_Roma : ?? Nuova copertina personalizzata #PES2021 ? Dopo #Pedro arriva anche la dedica a #Zaniolo ?? La copertina specia… -