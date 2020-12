Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea ufficializzano la loro love story (Di lunedì 28 dicembre 2020) I due sono usciti allo scoperto su Instagram Nelle ultime settimane si era parlato di una nuova love story per il gioiellino della Roma, Nicolò Zaniolo. Fermo ai box per nuovi problemi fisici il centrocampista ha però trovato l’amore o meglio un nuovo amore. Leggi anche: Zaniolo ha nuovo flirt: la modella Madalina Ghenea Zaniolo da anni era legato alla storica fidanzata, Sara Scaperrotta (di cui sono scomparse tutte le foto): ora nel suo cuore c’è la modella Madalina Ghenea. Se prima si parlava solo di rumors ora i due hanno reso ufficiale la storia con alcune stories di Instagram. La Ghenea ha 12 anni in più di Zaniolo ed è anche mamma di una bambina. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) I due sono usciti allo scoperto su Instagram Nelle ultime settimane si era parlato di una nuovaper il gioiellino della Roma,. Fermo ai box per nuovi problemi fisici il centrocampista ha però trovato l’amore o meglio un nuovo amore. Leggi anche:ha nuovo flirt: la modellada anni era legato alla storica fidanzata, Sara Scaperrotta (di cui sono scomparse tutte le foto): ora nel suo cuore c’è la modella. Se prima si parlava solo di rumors ora i due hanno reso ufficiale la storia con alcune stories di Instagram. Laha 12 anni in più died è anche mamma di una bambina. L'articolo 361magazine.

