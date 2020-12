Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea stanno insieme: la coppia ufficializza la storia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Quella che pareva poco più che un’invenzione della stampa calcistica ha in queste ore trovato conferma, con la nuova storia tra il giovanissimo campione della Roma Nicolò Zaniolo e la showgirl, attrice e modella Madalina Ghenea definitivamente ufficializzata dai due. Senza annunci formali né grandi comunicazioni; da un giorno all’altro, le notizie che vedevano l’attaccante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Quella che pareva poco più che un’invenzione della stampa calcistica ha in queste ore trovato conferma, con la nuovatra il giovanissimo campione della Romae la showgirl, attrice e modelladefinitivamenteta dai due. Senza annunci formali né grandi comunicazioni; da un giorno all’altro, le notizie che vedevano l’attaccante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

OfficialASRoma : ?????? Due anni fa, Nicolò Zaniolo segnava il suo primo gol in giallorosso ???? #ASRoma - _filippetto : RT @OfficialASRoma: ?????? Due anni fa, Nicolò Zaniolo segnava il suo primo gol in giallorosso ???? #ASRoma - EnricoMO_IT : RT @SasyP10: Leggo critiche di fantomatici “tifosi” che paragonano Zaniolo a Cassano e Balotelli. Mi dispiace deludervi ma di calcio non ci… - Dulo671 : RT @SasyP10: Leggo critiche di fantomatici “tifosi” che paragonano Zaniolo a Cassano e Balotelli. Mi dispiace deludervi ma di calcio non ci… - ROMANODEROMA11 : RT @SasyP10: Leggo critiche di fantomatici “tifosi” che paragonano Zaniolo a Cassano e Balotelli. Mi dispiace deludervi ma di calcio non ci… -