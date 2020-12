Nicchi: «Arbitri eroici nel 2020. La sala VAR sarà un gioiello italiano» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha fatto un bilancio sugli Arbitri in questo 2020: ecco le sue parole anche sulla sala VAR unica Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole. Arbitri – «Gli Arbitri sono stati eroici in questo 2020 sciagurato per colpa della pandemia. Sono riusciti ad assicurare le loro prestazioni in tutte le categorie in cui si è giocato, dobbiamo omaggiarli perché era ed è dura. Dal punto di vista tecnico c’è poco da commentare, i pochi errori compiuti sono stati tutti analizzati dagli organi tecnici ed è stato subito posto rimedio ad eventuali discrepanze. Abbiamo avuto riconoscimenti internazionali come Collina miglior arbitro di tutti i tempi e Orsato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Marcello, presidente dell’AIA, ha fatto un bilancio sugliin questo: ecco le sue parole anche sullaVAR unica Marcello, presidente dell’AIA, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole.– «Glisono statiin questosciagurato per colpa della pandemia. Sono riusciti ad assicurare le loro prestazioni in tutte le categorie in cui si è giocato, dobbiamo omaggiarli perché era ed è dura. Dal punto di vista tecnico c’è poco da commentare, i pochi errori compiuti sono stati tutti analizzati dagli organi tecnici ed è stato subito posto rimedio ad eventuali discrepanze. Abbiamo avuto riconoscimenti internazionali come Collina miglior arbitro di tutti i tempi e Orsato ...

