Neymar, gli organizzatori della festa di fine anno: “Solo 150 invitati e nel rispetto delle norme” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Neymar di nuovo al centro delle polemiche per la festa di fine anno organizzata dal giocatore, iniziata venerdì e che terminerà nel 2021. L’agenzia responsabile dell’evento, “Agencia Fabrica”, infatti, ha confermato la festa sottolineando che gli invitati fossero “soltanto” 150 e 500 come riportato dalla stampa locale. “L’evento si svolge nel rispetto di tutte le norme sanitarie stabilite dagli enti pubblici”, ha precisato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020)di nuovo al centropolemiche per ladiorganizzata dal giocatore, iniziata venerdì e che terminerà nel 2021. L’agenzia responsabile dell’evento, “Agencia Fabrica”, infatti, ha confermato lasottolineando che glifossero “soltanto” 150 e 500 come riportato dalla stampa locale. “L’evento si svolge neldi tutte lesanitarie stabilite dagli enti pubblici”, ha precisato. SportFace.

Mediagol : Coronavirus, Neymar nella bufera per il mega-party in Brasile. Gli organizzatori: 'Invitate solo 150 persone e nel… - davide86971596 : @Corriere la stupidità che colpisce il vip di turno non rendedosi conto che il brasile è la nazione sud americana d… - ____Karma_ : @EmmeEmm_ Osimhen è forte. Werner anche in Bundesliga faceva pena, ma non si poteva dire perchè segnava parecchio.… - alessandrotdl : Anche per gli altri 499 coglioni. Per Neymar il Covid non esiste: party con 500 invitati - davez182 : Ecco in casi del genere, anche per dare un segnale forte, bisognerebbe che gli sponsor annullassero tutti i contrat… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar gli Festa Neymar, gli organizzatori: “Gli invitati erano solo 150, non 500. E si rispettavano le norme sanitarie” alfredopedulla.com Neymar, gli organizzatori della festa di fine anno: “Solo 150 invitati e nel rispetto delle norme”

In seguito alle polemiche per il party di fine anno di Neymar, è intervenuta l'agenzia responsabile dell'evento: "La festa si svolgerà nel rispetto di tutte le norme sanitarie" ...

Agosto, il ko con il Paris Saint-Germain all’ultimo minuto

Gli ottavi di Champions e poi la nuova edizione della competizione con la vittoria a Liverpool. La vicenda Gomez segna probabilmente la fine di un’era ...

In seguito alle polemiche per il party di fine anno di Neymar, è intervenuta l'agenzia responsabile dell'evento: "La festa si svolgerà nel rispetto di tutte le norme sanitarie" ...Gli ottavi di Champions e poi la nuova edizione della competizione con la vittoria a Liverpool. La vicenda Gomez segna probabilmente la fine di un’era ...