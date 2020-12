Nevica su tutto il Piemonte, imbiancata Torino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Torino, 28 DIC - Nevica dalla scorsa notte su tutto il Piemonte e, come previsto, anche Torino si è risvegliata imbiancata. E' l'effetto di una vasta 'saccatura' di origine polare marittima, in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 DIC -dalla scorsa notte suile, come previsto, anchesi è risvegliata. E' l'effetto di una vasta 'saccatura' di origine polare marittima, in ...

ArpaPiemonte : Nevica su quasi tutto il Piemonte. Precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio - SkyTG24 : Maltempo, nevica su tutto il Piemonte. Imbiancata anche Torino - xswagmasta : @sstupidal Ma a me non fa impazzire e poi da me nevica ogni anno più volte all’anno (anche se sempre di meno visto… - BambolaSimona : Io alle 9.40 che penso a come far movimento oggi che nevica, mio papà in montagna che ha già spalato la neve in tut… - DoppioGiovanni : Riassunto inizio mattina? - 20 min per togliere neve da macchina - perdo il telefono - parto per work - realizzo d… -