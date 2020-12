NEVE MILANO, PREVISIONI METEO LOMBARDIA/ Video “Strade sporche e alberi caduti” (Di lunedì 28 dicembre 2020) La NEVE è arrivata anche a MILANO così come da PREVISIONI METEO della LOMBARDIA: non sono mancati i disagi alla popolazione e ovviamente le polemiche Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laè arrivata anche acosì come dadella: non sono mancati i disagi alla popolazione e ovviamente le polemiche

matteosalvinimi : A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le p… - matteosalvinimi : Buon lunedì e buona settimana da Milano, direzione Avis sotto la neve ??, da voi come va? - pietroraffa : Il Duomo di Milano, adesso #neve - AvvAntonioConte : RT @tg2rai: #Meteo, maltempo su tutta #Italia. Gelo al nord, neve a #Milano e in #Lombardia. Acqua alta a #Venezia. Disagi sulle autostrade… - AgneseCr : Ma che è? Milano d’Ampezzo? #Neve #neveamilano -