Neve Milano, previsioni meteo Lombardia/ Video: crollano alberi, ferita una donna (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Neve è arrivata anche a Milano così come da previsioni meteo della Lombardia: non sono mancati i disagi alla popolazione e ovviamente le polemiche Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laè arrivata anche acosì come dadella: non sono mancati i disagi alla popolazione e ovviamente le polemiche

matteosalvinimi : A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le p… - matteosalvinimi : Buon lunedì e buona settimana da Milano, direzione Avis sotto la neve ??, da voi come va? - pietroraffa : Il Duomo di Milano, adesso #neve - Wallee___ : RT @lusurpateur_: Milano, 28/12/20 ore 08:06 (immagine livewebcam) tra la neve e la piazza semi deserta sembra quasi una foto vintage. http… - helios83_frusc : RT @matteosalvinimi: A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le prev… -