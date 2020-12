Neve forte, temporali, vento di tempesta. Italia sotto meteo pessimo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Situazione meteo 28 12 2020.Come sapete, le condizioni meteo sono peggiorate su quasi tutta Italia per gli effetti di una forte perturbazione atmosferica associata ad una profonda area di bassa pressione, il cui minimo sull’Adriatico settentrionale raggiungeva i 978 hPa. Ed ecco che ancora una volta, una bassa pressione di eccezionale portata raggiunge l’Italia. In un arco temporale di circa cinquant’anni, il tempo di ritorno di simili basse pressioni era di alcuni anni, mentre da circa due, queste sono ben più di frequenti, e determinano eccezionale maltempo. La Neve è caduta abbondante su quasi tutto il Nord Italia, ad eccezione della parte orientale dell’Emilia e di tutta la Romagna. La Neve è caduta dalla Valle d’Aosta al Friuli. ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Situazione28 12 2020.Come sapete, le condizionisono peggiorate su quasi tuttaper gli effetti di unaperturbazione atmosferica associata ad una profonda area di bassa pressione, il cui minimo sull’Adriatico settentrionale raggiungeva i 978 hPa. Ed ecco che ancora una volta, una bassa pressione di eccezionale portata raggiunge l’. In un arco temporale di circa cinquant’anni, il tempo di ritorno di simili basse pressioni era di alcuni anni, mentre da circa due, queste sono ben più di frequenti, e determinano eccezionale maltempo. Laè caduta abbondante su quasi tutto il Nord, ad eccezione della parte orientale dell’Emilia e di tutta la Romagna. Laè caduta dalla Valle d’Aosta al Friuli. ...

TgrRaiToscana : #allertaARANCIONE scatta in Toscana dalle 8 alle 13 per vento forte e mareggiate #AllertaGialla per #Neve anche a bassa quota. - Vale22046 : RT @VannaRicci: @ferrarisergio4 Buongiorno, Sergio ?????? Vento forte e cielo grigio.... per fortuna niente neve, alttrimenti diventa un probl… - infoitsalute : Bollettino meteo: pioggia e neve sull'Umbria, con temperature minime in forte calo - pat_stranieri : @MDureghello Wau....che bella foto di Venezia sotto la neve! Qui vento forte e pioggia Buon pomeriggio:) - febo287 : A Roma è già notte con vento forte e pioggia a secchiate... ma n'era meglio la neve? -

Ultime Notizie dalla rete : Neve forte Neve forte, temporali, vento di tempesta. Italia sotto meteo pessimo Tempo Italia Bloccata in casa per la neve: i carabinieri le portano il farmaco salvavita

Bloccata in casa a causa della forte nevicata, una donna residente a Valli del Pasubio in contrada Codivolpe è stata soccorsa dai... Scopri di più ...

Maltempo in Toscana, prolungato il codice giallo per rischio idrogeologico,vento e mareggiate

L'allerta vale fino alla mezzanotte di martedì 29 dicembre. Prevista anche neve fino a 800 metri di altitudine ...

Bloccata in casa a causa della forte nevicata, una donna residente a Valli del Pasubio in contrada Codivolpe è stata soccorsa dai... Scopri di più ...L'allerta vale fino alla mezzanotte di martedì 29 dicembre. Prevista anche neve fino a 800 metri di altitudine ...