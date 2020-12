Neve ferma i vaccini, 470mila dosi bloccate per maltempo in Belgio. La consegna slitta di un giorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un carico di 470mila dosi che rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo , bloccato per la Neve. slitta almeno di un giorno nelle varie regioni l’arrivo del vaccino anti-Covid della Pfizer,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un carico diche rischia per ora di restare ina causa del, bloccato per laalmeno di unnelle varie regioni l’arrivo del vaccino anti-Covid della Pfizer,...

Agenzia_Ansa : #Covid, la neve ferma i #vaccini, 470mila dosi bloccate per il maltempo. La distribuzione slitta al 30 e 31. Sulla… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, la neve ferma i #vaccini, 470mila dosi bloccate per il maltempo. La distribuzione slitta al 30 e 31. Sulla vigila… - giomo2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, la neve ferma i #vaccini, 470mila dosi bloccate per il maltempo. La distribuzione slitta al 30 e 31. Sulla vigila… - Marco_dalformai : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, la neve ferma i #vaccini, 470mila dosi bloccate per il maltempo. La distribuzione slitta al 30 e 31. Sulla vigila… - giuseppas : Ferrovie: La neve non ferma le consegne di 744 per Trenord/FNM [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Neve ferma Neve ferma i vaccini, 470mila dosi bloccate per maltempo in Belgio. La consegna slitta di un giorno Gazzetta del Sud Neve a Milano. Scintille fra Salvini e Sala: "Città bloccata. Il sindaco non segue le previsioni del tempo?

Botta e risposta tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la giornata di neve e disagio che ha caratterizzato il capoluogo meneghino. "A Milano tram bl ...

L’Avab di Valdobbiadene alle prese con i disagi per la neve. Tessaro: “A chi critica dico di iniziare a spalare”

Impegno su più fronti per i volontari dell’Avab di Valdobbiadene che, oltre al presidio al Guicciardini, oggi hanno dato il loro contributo aiutando a ridurre alcuni disagi legati alle nevicate.I volo ...

Botta e risposta tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la giornata di neve e disagio che ha caratterizzato il capoluogo meneghino. "A Milano tram bl ...Impegno su più fronti per i volontari dell’Avab di Valdobbiadene che, oltre al presidio al Guicciardini, oggi hanno dato il loro contributo aiutando a ridurre alcuni disagi legati alle nevicate.I volo ...