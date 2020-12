Neve e gelo sull'Italia del Nord: la situazione regione per regione (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - È arrivato l'atteso maltempo su tutto il Nord Italia. Le previsioni meteo sono state rispettate e le regioni settentrionali sono state ricoperte da intense nevicate anche in pianura, che hanno provocato i prevedibili disagi alla circolazione. Milano si è svegliata sotto 15 cm di Neve; diversi gli alberi e i rami caduti, in particolare uno in via Raffello Sanzio che ha tranciato i cavi della linea tranviaria, mentre una donna è stata colpita da un palo. Inoltre un uomo che spalava la Neve è stato colto da arresto cardiaco e portato in ospedale in codice rosso. Continuerà a nevicare fino alle 12 di oggi. In servizio 200 mezzi per liberare le strade e continuare a spalare, in attività dall'una di stanotte e le squadre di spalatori. Disagi in tutta la Lombardia, dove in previsione della nevicata erano già stati ... Leggi su agi (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - È arrivato l'atteso maltempo su tutto il. Le previsioni meteo sono state rispettate e le regioni settentrionali sono state ricoperte da intense nevicate anche in pianura, che hanno provocato i prevedibili disagi alla circolazione. Milano si è svegliata sotto 15 cm di; diversi gli alberi e i rami caduti, in particolare uno in via Raffello Sanzio che ha tranciato i cavi della linea tranviaria, mentre una donna è stata colpita da un palo. Inoltre un uomo che spalava laè stato colto da arresto cardiaco e portato in ospedale in codice rosso. Continuerà a nevicare fino alle 12 di oggi. In servizio 200 mezzi per liberare le strade e continuare a spalare, in attività dall'una di stanotte e le squadre di spalatori. Disagi in tutta la Lombardia, dove in previsione della nevicata erano già stati ...

Trattori-spazzaneve in azione per garantire la viabilità dopo l'inizio della copiosa nevicata che in queste ore sta interessando l'intero comprensorio lariano, portando peraltro un repentino e abbassa ...

