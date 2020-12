Neve a Milano e in gran parte della Lombardia | scatta il piano d’emergenza|Le foto Le previsioni in tutta Italia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Rispettate lemeteorologiche che prevedevano l’arrivo nella notte di una perturbazione. Nevicate e bufere anche in alcune zoneregione. Disagi alla circolazione ma nessuna situazione di criticità. In azione i mezzi spargisale

Corriere : Neve a Milano e in Lombardia. Scattato il piano di emergenza - Corriere : Il maltempo in Italia Neve a Milano, acqua alta a Venezia - Corriere : ?? Milano si è svegliata sotto la neve - aldo_loviselli : Quanto è bella #milano sotto la #Neve ???? #snow ?? - ellecci : RT @Corriere: ?? Milano si è svegliata sotto la neve -

(Adnkronos) – E' scattato il piano d'emergenza e da ore sono in servizio i mezzi spargisale per facilitare la circolazione dei veicoli – con la pulizia di cavalcavia, accessi alle tangenziali, percors ...