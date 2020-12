Neuer e gli stadi vuoti: «Mai provato un tale spirito di squadra» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Manuel Neuer ha parlato dell’atmosfera delle partite senza tifosi Manuer Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sport1.de dell’atmosfera in campo con gli stadi vuoti e senza tifosi. «Siamo ottimisti per il futuro. Le partite senza fan ci hanno fatto ripensare molto. Siamo diventati più uniti e ora capita molto più spesso rispetto a prima della pandemia che ci incoraggiamo a vicenda. Non ho mai sperimentato un tale spirito di squadra e nel calcio, bisogna ammetterlo, ci sono da molto tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Manuelha parlato dell’atmosfera delle partite senza tifosi Manuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sport1.de dell’atmosfera in campo con glie senza tifosi. «Siamo ottimisti per il futuro. Le partite senza fan ci hanno fatto ripensare molto. Siamo diventati più uniti e ora capita molto più spesso rispetto a prima della pandemia che ci incoraggiamo a vicenda. Non ho mai sperimentato undie nel calcio, bisogna ammetterlo, ci sono da molto tempo». Leggi su Calcionews24.com

