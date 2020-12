Netflix cancella tutti i film di Johnny Depp

(Di lunedì 28 dicembre 2020) in Australia e Usa. In Italia sono invece ancora disponibili sulla piattaforma Ancora guai per. Dopo il ben servito della Warner Bros che ha deciso di togliere all’attore il ruolo del mago Grindelwald, in Animali Fantastici 3, ancheha deciso di prendere provvedimenti. Così,… L'articolo Corriere Nazionale.

Death to 2020: l'anno che verrà secondo Netflix e quelli di Black Mirror

Charlie Brooker e Annabel Jones, autori di Black Mirror, hanno realizzato un mockumentary sul terribile 2020 per esorcizzare le sue tante disgrazie, ma anche per suggerire di darci una svegliata, se v ...