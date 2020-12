"Nello studio di Porta a Porta". Retroscena-Vespa: così Conte ha firmato la sua condanna? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel salottino di Porta a Porta, spesso e volentieri, si scrive il futuro della politica italiana. E l'ospitata di Giuseppe Conte qualche giorno fa da Bruno Vespa non ha fatto eccezione. Lo conferma lo stesso Vespa, ospite in collegamento con Omnibus, il programma del mattino in onda su La7, dove rivela che Matteo Renzi è rimasto deluso da quanto detto dal premier su Mes e servizi segreti, due dei nodi per i quali il leader di Italia Viva si dice pronto a far saltare il banco. "Si vive alla giornata, vedremo fin dove Renzi si spingerà. Dopo la Befana capiremo. Renzi è rimasto insoddisfatto delle risposte di Conte a Porta a Porta", ha concluso Vespa. Insomma, per capire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel salottino di, spesso e volentieri, si scrive il futuro della politica italiana. E l'ospitata di Giuseppequalche giorno fa da Brunonon ha fatto eccezione. Lo conferma lo stesso, ospite in collegamento con Omnibus, il programma del mattino in onda su La7, dove rivela che Matteo Renzi è rimasto deluso da quanto detto dal premier su Mes e servizi segreti, due dei nodi per i quali il leader di Italia Viva si dice pronto a far saltare il banco. "Si vive alla giornata, vedremo fin dove Renzi si spingerà. Dopo la Befana capiremo. Renzi è rimasto insoddisfatto delle risposte di", ha concluso. Insomma, per capire ...

corvneliastreet : rosé è nello studio perché sta finendo di registrare rs1 ho connesso i punti ugh my mind - xxvalexx14 : BHE ci serviva un tweet per farci sapere che Francesco viene pagato per andare nello studio,grazie amici,non lo sap… - sheneedsjawaad : Madonna non sono mai stata così tanto nella merda nello studio in tutta la mia vita - RistagnoAnna : RT @RobertoBurioni: @Cartabellotta @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @manginobrioches @marcocattaneo @colvieux @stefaniaconti @paolacontini64… - kesause : @LassatemeNpaceD Nello studio del mio avvocato (buonanima) campeggiava un quadretto con scritto: 'meglio il topo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nello studio "Merito tuo", Monteodorisio premia impegno nello studio e talento Zonalocale La storia dei Caraibi prima dell’arrivo degli europei è scritta nel DNA antico (VIDEO)

Circa 6.000 anni fa, all'inizio dell'era arcaica, gli esseri umani si stabilirono per la prima volta nelle isole dei Caraibi. Questi uomini e donne La storia dei Caraibi di prima dell’arrivo degli eur ...

Natalia Paragoni, vi ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne prima di Andrea?

Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, ma vi ricordate chi corteggiava prima del pugliese?

Circa 6.000 anni fa, all'inizio dell'era arcaica, gli esseri umani si stabilirono per la prima volta nelle isole dei Caraibi. Questi uomini e donne La storia dei Caraibi di prima dell’arrivo degli eur ...Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, ma vi ricordate chi corteggiava prima del pugliese?