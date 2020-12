Nelle Marche Civico Verde contro la moda usa e getta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nelle Marche c’è Civico Verde contro la moda “usa e getta”: a Grottammare il primo spazio dedicato all’incontro tra economia civile, economia circolare e inclusione sociale Nasce Nelle Marche, nella città di Grottammare, il primo spazio dedicato all’incontro tra economia civile, economia circolare e inclusione sociale. Si chiama Civico Verde Grottammare, ed è uno tra i 15 Ri-Hub… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020)c’èla“usa e”: a Grottammare il primo spazio dedicato all’intra economia civile, economia circolare e inclusione sociale Nasce, nella città di Grottammare, il primo spazio dedicato all’intra economia civile, economia circolare e inclusione sociale. Si chiamaGrottammare, ed è uno tra i 15 Ri-Hub… L'articolo Corriere Nazionale.

DanielePerri969 : RT @flpsq: Che voglia di diventare direttore artistico di un film festival horror nelle Marche solo per intitolarne la rassegna: 'La paura… - pelleimpura : RT @flpsq: Che voglia di diventare direttore artistico di un film festival horror nelle Marche solo per intitolarne la rassegna: 'La paura… - CarloStef48 : @AnnaMarchetto3 Da me nelle Marche prov Macerata freddo ma sereno - Notiziedi_it : Covid, primi 200 vaccini nelle Marche - Pino__Merola : Covid, 8 decessi in 24ore nelle Marche, +17 ricoveri -