Vendiamo di tutto, dalla sabbia all'uranio, passando per le frontiere. Queste ultime si acquistano bene da quando l'incontro congiunto tra l'Africa e l'Europa della Valletta nel 2015, ha formulato l'importanza di andare alle cause profonde delle migrazioni. Nel frattempo bisognava frenare, controllare e infine fermare il libero movimento che si faceva pericolosamente importante tra l'Africa subsahariana e la Libia. Sono state così vendute al vento migliaia di vite in cambio di milioni di euro ai governi che avrebbero collaborato nella ricerca delle cause (profonde) dei migranti a lasciare il proprio Paese. Si sono monetizzate e inventate nuove frontiere, messe in grado di funzionare secondo i dettami dei taciti accordi di repressione e, infine, si interpretano secondo i dettami dei detentori del potere. Vendiamo di tutto, dal diritto all'istruzione e all'educazione dei bambini, alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel Sahel Nel Sahel i grandi ladri viaggiano impuniti e prosperano i guerrafondai Il Fatto Quotidiano Le elezioni a ogni costo e il “business conflict model”

Aziende italiane parteciperanno alla costruzione di centri formazione

