"Nel 2020 sparite quasi 400mila imprese, l'80% causa Covid" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel 2020, a causa del Covid con un crollo dei consumi del 10,8% (pari ad una perdita di 120 miliardi di euro sul 2019) si stima la chiusura definitiva di più di 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi a fronte di 85mila nuove aperture. Pertanto, la riduzione delle aziende in questi settori sarebbe di quasi 305mila imprese (-11,3%). La valutazione è di Confcommercio che ha elaborato i dati Movimprese Unioncamere. Secondo l’Ufficio studi di Confcommercio, delle 240mila imprese sparite dal mercato a causa della pandemia - prosegue la nota - 225mila si perdono per un eccesso di mortalità e 15mila per un deficit di natalità. Una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata tra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel, adelcon un crollo dei consumi del 10,8% (pari ad una perdita di 120 miliardi di euro sul 2019) si stima la chiusura definitiva di più di 390miladel commercio non alimentare e dei servizi a fronte di 85mila nuove aperture. Pertanto, la riduzione delle aziende in questi settori sarebbe di305mila(-11,3%). La valutazione è di Confcommercio che ha elaborato i dati MovUnioncamere. Secondo l’Ufficio studi di Confcommercio, delle 240miladal mercato adella pandemia - prosegue la nota - 225mila si perdono per un eccesso di mortalità e 15mila per un deficit di natalità. Una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata tra ...

