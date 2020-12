Nei campi può spuntare un milione di posti di lavoro

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Qualità delle produzioni, innovazione tecnologica, migliore organizzazione per chi lavora nel settore. Parla Federico Vecchioni, ceo del grande gruppo Bonifiche Ferraresi su sfide e opportunità internazionali dell'agricoltura italiana. Ci salverà l'agricoltura? «Tolga pure il punto interrogativo; ildei, l'agroalimentare, la difesa ambientale sono il futuro dell'Italia, lo ha dimostrato la pandemia: senza agricoltura non c'è sviluppo e non c'è possibilità di sopravvivenza, il settore primario è centrale e ora è tornato a esserlo anche nella percezione degli operatori e nelle agende economiche. È necessario però che si consolidino le alleanze strategiche. Questo è un ruolo che il mio gruppo si è assunto». A parlare è Federico Vecchioni, amministratore delegato di B.F. spa di cui Bonifiche Ferraresi è «magna pars»: 9.300 ettari coltivati, ...