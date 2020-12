Negazionisti e no vax commentano la foto su Facebook del vaccino di Bassetti (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’esempio perfetto di cosa vuol dire costruirsi una certa audience sui social network e poi fare qualcosa – un’affermazione, una foto, un post qualsiasi – che quella stessa audience non condivide. Lo ha sperimentato definitivamente Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che in questi mesi è stato uno dei punti di riferimento per i cittadini più scettici a proposito del coronavirus. Più o meno inconsapevolmente, attraverso le sue affermazioni fatte tra la prima e la seconda ondata, ha attirato l’attenzione sui social network di molte persone critiche sulla gestione (e quindi sulla reale concretezza) della pandemia. E ora che Bassetti si vaccina, la reazione non poteva che essere indignata. LEGGI ANCHE > Tutti quelli che si aspettavano la diretta social del ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’esempio perfetto di cosa vuol dire costruirsi una certa audience sui social network e poi fare qualcosa – un’affermazione, una, un post qualsiasi – che quella stessa audience non condivide. Lo ha sperimentato definitivamente Matteo, il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che in questi mesi è stato uno dei punti di riferimento per i cittadini più scettici a proposito del coronavirus. Più o meno inconsapevolmente, attraverso le sue affermazioni fatte tra la prima e la seconda ondata, ha attirato l’attenzione sui social network di molte persone critiche sulla gestione (e quindi sulla reale concretezza) della pandemia. E ora chesi vaccina, la reazione non poteva che essere indignata. LEGGI ANCHE > Tutti quelli che si aspettavano la diretta social del ...

Valore solo simbolico o anche economico? "Ogni fiala costerà qualche decina di euro ma credo che quello spiegamento di forze armate sia dovuto piuttosto al timore di qualche reazione di negazionisti o ...

Domenica 27 dicembre è stata una giornata fondamentale nella lotta al virus: la testimonianza dei medici che si sono sottoposti per primi alla vaccinazione.

