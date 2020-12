Natalia Paragoni vuota il sacco e replica a chi l’accusa di aver tradito Andrea Zelletta: “Fatevi meno film in testa” (FOTO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cosa sta accadendo tra Andrea Zelletta e la fidanzata? Dopo essere rimasto per mesi in disparte, non per questo è stato soprannominato ‘comodino’, finalmente Andrea Zelletta è al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip 5. Tutto è nato dall’iniziativa della sua storica fidanzata Natalia Paragoni che per Natale gli ha spedito uno strano dono e un biglietto enigmatico. Un mix che ha letteralmente mandato in crisi l’ex tronista di Uomini e Donne scatenando la fantasia dei seguaci della coppia è non solo. Nella casa più spiata d’Italia Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono più che sicuri che si tratti solo di una strategia dell’ex corteggiatrice per aumentare i propri follower su Instagram e magari essere presente nella prossima puntata del GF Vip 5. Dayane Mello invece, ha sganciato ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cosa sta accadendo trae la fidanzata? Dopo essere rimasto per mesi in disparte, non per questo è stato soprannominato ‘comodino’, finalmenteè al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip 5. Tutto è nato dall’iniziativa della sua storica fidanzatache per Natale gli ha spedito uno strano dono e un biglietto enigmatico. Un mix che ha letteralmente mandato in crisi l’ex tronista di Uomini e Donne scatenando la fantasia dei seguaci della coppia è non solo. Nella casa più spiata d’Italia Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono più che sicuri che si tratti solo di una strategia dell’ex corteggiatrice per aumentare i propri follower su Instagram e magari essere presente nella prossima puntata del GF Vip 5. Dayane Mello invece, ha sganciato ...

