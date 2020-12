Natalia Paragoni, spunta uno scatto inedito: come non l’avete mai vista prima (Di lunedì 28 dicembre 2020) , resterete senza parole. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lei, della bellissima ex corteggiatrice Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip. Il motivo? come molti ormai sono a conoscenza, la ragazza ha fatto recapitare al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) , resterete senza parole. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lei, della bellissima ex corteggiatrice, fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip. Il motivo?molti ormai sono a conoscenza, la ragazza ha fatto recapitare al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

troppotrash : RT @pazzescamilan: QUI PER RISOTTOLINEARE CHE ANCORA UNA VOLTA STEFY TOMMASO E (anche se mi costa dirlo) DAYANE AVEVANO RAGIONE PERCHÉ LA Q… - zazoomblog : Dayane Mello bomba su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni- Lei non lo ama anzi! - #Dayane #Mello #bomba #Andrea - NATOlizer : Natalia Paragoni vuota il sacco e replica a chi l’accusa di aver tradito Andrea Zelletta: 'Fatevi meno film...… - PasqualeMarro : Andrea Zelletta: “Deluso da Natalia Paragoni”, il confronto al GFVip - cwheryl : RT @pazzescamilan: QUI PER RISOTTOLINEARE CHE ANCORA UNA VOLTA STEFY TOMMASO E (anche se mi costa dirlo) DAYANE AVEVANO RAGIONE PERCHÉ LA Q… -