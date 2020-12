Natalia Paragoni, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? L’inedito retroscena (Di lunedì 28 dicembre 2020) Natalia Paragoni, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Non lo sa quasi nessuno, ecco il retroscena sulla fidanzata di Andrea Zelletta. Questa sera ci sarà una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip e l’ospite sicuramente più atteso in assoluto è Natalia Paragoni. La fidanzata di Andrea Zelletta, infatti, entrerà nella casa per un chiarimento con il suo compagno dopo averlo messo in crisi con il regalo che gli ha fatto recapitare a Natale. Natalia Paragoni, che lavoro faceva prima di diventare famosa: non tutti conoscono questo ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 dicembre 2020)chedi? Non lo sa quasi nessuno, ecco ilsulla fidanzata di Andrea Zelletta. Questa sera ci sarà una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip e l’ospite sicuramente più atteso in assoluto è. La fidanzata di Andrea Zelletta, infatti, entrerà nella casa per un chiarimento con il suo compagno dopo averlo messo in crisi con il regalo che gli ha fatto recapitare a Natale., chedi: non tutti conoscono questo ...

peppe844 : #GFvip GF VIP, anticipazioni lunedì 28 dicembre: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a confronto - zazoomblog : GF VIP anticipazioni lunedì 28 dicembre: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a confronto - #anticipazioni #lunedì… - sweeetcreatureh : RT @martiraranans: QUOQUE TU NATALIA PARAGONI COSA HAI FATTO COME TI SEI PERMESSA STO: piangendo #GFvip - richardswarrior : RT @martiraranans: QUOQUE TU NATALIA PARAGONI COSA HAI FATTO COME TI SEI PERMESSA STO: piangendo #GFvip - Aduecielidame22 : RT @martiraranans: QUOQUE TU NATALIA PARAGONI COSA HAI FATTO COME TI SEI PERMESSA STO: piangendo #GFvip -