Natalia Paragoni incontra Andrea Zelletta al GF Vip | il criptico messaggio

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 28 dicembre 2020)sta perre il fidanzatodopo avergli fatto recapitare un enigmatico regalo di Natale. Il giovane ex volto di Uomini e Donne ha trascorso le ultime giornate nella confusione più totale in attesa di scopre cosa ci sia realmente dietro il dono natalizio e soprattutto dietro le fredde parole della fidanzata.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.